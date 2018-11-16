SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hollanda
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Hollanda Başbakanı Rutte'dan Avrupa açıklaması

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şu anda ABD'nin yardımı olmadan savunamaz." dedi

16.11.2018 - 21:08 | Güncelleme: AA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa ordusu" tartışmalarına ilişkin, Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağını söyledi.

AA'nın haberine göre Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa ordusunun gerçekçi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şu anda ABD'nin yardımı olmadan savunamaz. Dünya genelinde ve Avrupa'daki son yıllardaki güvenlik durumuna bakılırsa Avrupa'nın kendini koruyabilmesi imkansız. Ayrıca Avrupa'da dengelerin korunması ABD için de önemli." dedi.

 

Rutte, Avrupa ordusunun güvenlik stratejilerine uymadığını ifade ederek, ülkenin ulusal egemenliğinin başkasına teslim edilemeyeceğini dile getirdi.

Avrupa ordusunun akıllıca bir düşünce olmadığını dile getiren Rutte, "Böyle bir teklif gelirse, buna karşı direnip bu fikrin yanlış olduğunu savunacağım. Avrupa ordusu düşüncesinin geliştirilmemesi için şimdiden uyarıda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Hollanda'nın güvenlik politikası açısından NATO'nun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güvenlik konusunda daha çok iş birliği önemli fakat gerçekçi olmak lazım. Brexit gerçekleştikten sonra NATO'nun kapasitesinin yüzde 80'inin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden oluşacağı bilincinde olmamız lazım. NATO ve ABD, AB'nin güvenliği ve barış için kaçınılmaz ortaklarıdır." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X