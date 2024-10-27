İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının üzerinden iki gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, saldırının tüm hedeflerine ulaştığını söyledi ve ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu açıklamasında, "İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü ve tüm hedeflerine ulaştı, ABD'ye yakın koordinasyonu için teşekkür ediyorum." dedi. Ayrıca, "İran'ın savunma kabiliyetine ve füze üretme yeteneğine zarar verdik." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.