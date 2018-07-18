Hollanda'da tecavüz ve cinayete 28 yıl ağır hapis ve tazminat cezası

Hollanda'da geçen Ekim ayında bisikletle akşam gezintisine çıkan 25 yaşındaki Anne Faber adlı kadını kaçırarak tecavüz ettikten sonra öldüren Micahel P., 28 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
Özel bir klinikte 28 yıl zorunlu olarak psikolojik tedaviye tabi tutulacak olan sanık, Anne Faber'in ailesine de 56 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.
Utrecht kentinde 29 Eylül 2017'de akşam bisikletle gezmeye çıkan Anne Faber'den bir daha haber alınamamıştı. Bütün ülke tarafından aranan genç kadının cesedi, 2 hafta sonra Utrecht'e 50 kilometre uzaklıktaki Zeewolde kentinde bulundu.
Polis, olayla ilgili olarak 2010 yılında iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve bir psikiyatri kliniğinde tedavi gören 28 yaşındaki Michale P.'yi gözaltına aldı.
Zanlının, Anne Faber'i bıçak zoruyla ormanlık bir alana kaçırarak tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı belirlendi. Daha sonra genç kadını öldüren Machale P., cesedi eski bir hava üssüne, eşyalarını da başka bir yere gömdü. Ertesi gün de cesedi tekrar çıkararak, Zeewolde kentine götürdü.
Olayla ilgili Utrecht Mahkemesi'nde görülen dava Salı günü sonuçlandı. Mahkeme, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini kanıtlayamadı. Ancak buna rağmen en ağır ceza istendi.
Mahkeme, Michael P.'nin 28 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık, cezası süresince zorunlu olarak psikiyatrik tedavi görecek.
Mahkeme, 25 yıl sonra serbest bırakılma olasılığı nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermedi
Savcılık, zanlının ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyordu. Ancak, Hollanda yasaları gereği ömür boyu hapis cezası alan birinin 25 yıl sonra serbest bırakılma olasılığı nedeniyle bundan vazgeçildi.
Savcı, bunun "sorumsuzluk" olacağını belirti. Bu nedenle 28 yıl ağır hapis ve süresiz zorunlu psikiyatrik tedavi talebinde bulundu. Ömür boyu hapis cezası alan birine, psikiyatrik tedavi uygulanamıyor.
Mahkeme, savcının talebini yerinde buldu. Yargıç, sanığın tedavi edilmeden topluma dönmesinin, toplumda ve özellikle kadınlar arasında korkuya neden olacağına işaret etti.
Mahkeme başkanı, olayla ilgili olarak, "vicdansız bir adamın uyguladığı orantısız şiddet" tanımlaması yaparak, "Onun hissettiği korku ve cezası da korkunç olmalı" dedi.
Savcıya göre ise yaşanlar, "tamamen iğrenç gerçeklere dayanan ve her kadın için bir korku senaryosu olan" gelişmeler.
Öldürülen genç kadının ailesi ise, kızlarının yaşadığı korku ve acının tarifsiz olduğunu belirterek, verilen hiçbir cezanın adaleti sağlayamayacağını vurguladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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