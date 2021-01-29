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Hollanda mahkemesi Nijerya'daki petrol sızıntısından Shell'i sorumlu tuttu

Shell'in Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada şirketin sorumlu olduğuna karar verildi.

Hollanda mahkemesi Nijerya'daki petrol sızıntısından Shell'i sorumlu tuttu
AA

Hollanda'nın Lahey kentindeki temyiz mahkemesi petrol şirketi Shell'in Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada şirketin sorumlu olduğuna karar verdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Royal Dutch Shell'in Nijerya'nın Oruma, Goi ve Ikot Ada Udo köylerindeki petrol sızıntısından sorumlu olduğuna ilişkin davada temyiz kararı açıklandı.

Dört Nijeryalı çiftçi ile Yeryüzünün Dostları (Friends of the Earth) isimli çevre koruma grubunun ortaklaşa açtığı davada mağdurlar tazminat talebinde bulundu.

Çiftçiler, petrol sızıntısı nedeniyle bölgede meydana gelen kirlilikten dolayı ailelerini besleyemediklerini dile getirerek zararlarının karşılanmasını talep etti.

Davacılar ayrıca Shell'den sızıntının tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almasını istedi.

Shell, sızıntının petrol borularına yönelik sabotaj neticesinde gerçekleştiğini ve Nijerya yasalarına göre Shell'in sorumlu olmadığını ileri sürdü.

Shell ayrıca sızıntı olan bölgede gerekli temizlemenin yapıldığını bildirdi.

MAHKEME SHELL'İN SORUMLU OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Petrol borularına sabotaj olduğuna ilişkin Shell'in delillerini yeterli bulmayan Mahkeme, firmanın sızıntıdan sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme tazminat miktarına daha sonra yapılacak hasar tespitine göre karar verecek.

Kararda ayrıca şirketin temizlik faaliyetlerinde üstüne düşeni yeterince yapmadığı belirtildi.

Shell'in daha iyi bir "sızıntı tespit sistemi" kullanması gerektiği kaydedildi.

Shell Ocak 2015'te, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.

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