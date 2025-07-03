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        Haberler Dünyadan Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak isimler belli oldu - magazin haberleri

        Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak isimler belli oldu

        Gelecek yıl, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızla onurlandırılacak isimler arasında; Miley Cyrus, Demi Moore, Timothee Chalamet, Emily Blunt, Marion Cotillard, Rami Malek ve Stanley Tucci bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:11
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        Onlar da 'yıldız'lanacak
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        Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda gelecek yıl yıldız sahibi olacak isimler açıklandı. 2026'da onurlandırılacaklar arasında şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncular; Demi Moore, Timothee Chalamet, Emily Blunt, Marion Cotillard, Rami Malek ve Stanley Tucci yer alıyor.

        Demi Moore

        Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız alabilmek için "Mesleki başarı, kategoride 5 yıl veya daha uzun süre kalma, topluma katkı ve ünlünün seçilmesi halinde açılış törenine katılacağı garantisi" kriterlerini karşılamak gerekiyor.

        Timothee Chalamet

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        Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815 kişinin yıldızı bulunuyor. İlk olarak 1960'ta kalıcı olarak yerleştirilen, eğlence sektöründeki başarıların anıtları niteliğine sahip olan yıldızlar; oyuncular, müzisyenler, yapımcılar, yönetmenler, tiyatro / müzik grupları, sporcular ve kurgusal karakterlerin adlarını taşıyor.

        Marion Cotillard

        Şöhretler Kaldırımı, Hollywood Ticaret Odası tarafından yönetiliyor ve kendi kendini finanse eden Hollywood Tarihi Vakfı tarafından devamlılığı sağlanıyor.

        Christian Slater, geçen ay Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815'inci yıldızın sahibi oldu

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        #Hollywood Şöhretler Kaldırımı
        #walk of fame
        #ünlüler
        #Demi Moore
        #Emily Blunt
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