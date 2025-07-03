Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak isimler belli oldu

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda gelecek yıl yıldız sahibi olacak isimler açıklandı. 2026'da onurlandırılacaklar arasında şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncular; Demi Moore, Timothee Chalamet, Emily Blunt, Marion Cotillard, Rami Malek ve Stanley Tucci yer alıyor.

Demi Moore

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız alabilmek için "Mesleki başarı, kategoride 5 yıl veya daha uzun süre kalma, topluma katkı ve ünlünün seçilmesi halinde açılış törenine katılacağı garantisi" kriterlerini karşılamak gerekiyor.

Timothee Chalamet

REKLAM

Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815 kişinin yıldızı bulunuyor. İlk olarak 1960'ta kalıcı olarak yerleştirilen, eğlence sektöründeki başarıların anıtları niteliğine sahip olan yıldızlar; oyuncular, müzisyenler, yapımcılar, yönetmenler, tiyatro / müzik grupları, sporcular ve kurgusal karakterlerin adlarını taşıyor.

Marion Cotillard

Şöhretler Kaldırımı, Hollywood Ticaret Odası tarafından yönetiliyor ve kendi kendini finanse eden Hollywood Tarihi Vakfı tarafından devamlılığı sağlanıyor.