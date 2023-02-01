Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizin tanıtında sinema filmlerinin ve TV dizilerinin ne ölçüde yüksek önem arz ettiğine işaret ederek Türkiye'de daha çok yabancı film çekilmesini arzuladıklarını, bu yöndeki çalışmalara bakanlığa geldikleri günden itibaren hız verdiklerini dile getirdi. Ersoy, bu konuda şunları söyledi; "Mevcut stratejik pazarlarımız haricinde, uzak coğrafyalarda yeni odak pazarlar belirledik. Ayrıca, Hollywood ortak yapımı diziler / filmler üreterek, bunların global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Böylece, ülke tanıtımına daha etkili bir katkı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en son çekilen yabancı film Guy Ritchie'nin yönettiği, Jason Statham ile Hugh Grant'ın başrollerini paylaştığı 'Servet Operasyonu' oldu.

Ocak başında aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede gösterime giren 'Servet Operasyonu', 26 günde 24 ülkede 20.118.018 dolar hasılat elde etti.

Filmin Türkiye hasılatı ise 110.044 izleyiciyle şu ana kadar 352.180 dolar oldu.