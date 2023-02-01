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Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de çekilen yabancı sinema filmlerinin ülkemizin küresel boyutta tanınmasında ne yüksek ölçüde katkı sağladığını yineledi. Ersoy, bu konuda "Hollywood ortak yapımı diziler / filmler üretmeye odaklanarak, bunların global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Böylece, ülke tanıtımına daha etkili bir katkı sağlanmış olacak" dedi. Türkiye'de çekilen yabancı filmlerin ülkemizin bilinirliliğini artırmada ne ölçüde katkı sağladığı en etkin şekilde izleyici sayılarıyla gözler önüne seriliyor

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  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında turizm açısından 2022’nin değerlendirmesini yaptı. Ersoy, aynı zamanda 2028’e kadar olan süreçte turizmde hedeflerin neler olduğunu anlattı. 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    2023'te 60 milyon turist ağırlamanın hedeflendiğini açıklayan Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirlerini de 2022'deki 46 milyar 300 milyon dolar seviyesinden yıl sonuna kadar 56 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Turizmdeki hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir yol haritası çıkardıklarını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, 2028 için hedeflerinin turizm gelirlerini 100 milyar dolara çıkarmak olduğunun altını çizdi.  
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Pazar çeşitliliğine yönelmenin önemine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "Mevcut stratejik pazarlarımız olan Birleşik Krallık, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri'ne daha yoğun konsantre olacağız. Yeni odak pazarlarımız ise ABD, Güney Amerika, İskandinavya, Körfez Ülkeleri, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri olacak. Bu pazarlar coğrafi olarak uzak olduğu için gelen turist daha uzun konaklama yapıyor ve daha fazla harcama yapmış oluyor. Bu yönüyle yeni pazarlar bizim için önemli" dedi.
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Mehmet Nuri Ersoy, ülke tanıtımında markalaşma stratejisine geçildiğini de vurguladı.
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizin tanıtında sinema filmlerinin ve TV dizilerinin ne ölçüde yüksek önem arz ettiğine işaret ederek Türkiye'de daha çok yabancı film çekilmesini arzuladıklarını, bu yöndeki çalışmalara bakanlığa geldikleri günden itibaren hız verdiklerini dile getirdi. Ersoy, bu konuda şunları söyledi; "Mevcut stratejik pazarlarımız haricinde, uzak coğrafyalarda yeni odak pazarlar belirledik. Ayrıca, Hollywood ortak yapımı diziler / filmler üreterek, bunların global platformlarda yayınlanması için çalışacağız. Böylece, ülke tanıtımına daha etkili bir katkı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. 

    Türkiye'de en son çekilen yabancı film Guy Ritchie'nin yönettiği, Jason Statham ile Hugh Grant'ın başrollerini paylaştığı 'Servet Operasyonu' oldu. 

    Ocak başında aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede gösterime giren 'Servet Operasyonu', 26 günde 24 ülkede 20.118.018 dolar hasılat elde etti. 

    Filmin Türkiye hasılatı ise 110.044 izleyiciyle şu ana kadar 352.180 dolar oldu. 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Guy Rictchie, 'Servet Operasyonu'nun Antalya'daki çekimlerinden sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak Atlas Sineması Müzesi'nin açılışına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Ritchie, sonraki gün de eşi Jacqui Ainsley ile birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret etmiş, çektirdiği fotoğrafı 550 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımladı.
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    'Servet Operasyonu'nun başrol oyuncusu Jason Statham ise Antalya'daki Aspendos'taki çekimlerinden bir anı 32 milyon 200 bin takipçiye sahip olduğu  sosyal medya hesabından paylaştı.

    'Servet Operasyonu'nun Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerdeki hasılatları şöyle; 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin deniz turizminden, sağlık turizmine kadar potansiyelinin ne yüksek ölçüde olduğunu göstermek, bu amaçla ülkemizin tanıtımını yapmak için tanıtım filmlerinden sosyal medyaya kadar birçok mecrada etkin bir faaliyet gösteriyor. 

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o faaliyetler arasında yer alan yabancı filmlerin Türkiye'de çekilmesine de ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. 

    Türkiye'de son 10 yılda çekilen yabancı filmlerin hasılatlarından yola çıkarak ulaşılan izleyici sayısına bakacak olursak Mehmet Nuri Ersoy'un bu konuya neden ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini düşündüğü daha iyi anlaşılıyor. 

    Türkiye'de son 10 yılda çekilen Türk filmleri küresel ölçekte yaklaşık ... kişi tarafından izlendi.

    Ülkemizde çekilen yabancı filmlerin küresel ölçekte yüksek izleyici potansiyeline sahip olması sinema filmlerinin tanıtımında ne kadar yüksek etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. 

    Keza TV dizileri de öyle.
    ABD'den sonra en çok TV dizisi ihraç eden ülke olmamızın da tanıtımımızdaki rolü yadsınamaz. 

    Sinema yapımlarından yola çıkacak olursak, Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' başta ABD, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hindistan gibi yüksek izleyici potansiyeline sahip ülkelerde henüz gösterime girmedi. 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Bu ülkelerde henüz gösterime girmemiş olsa da Antalya sahneleriyle Türkiye'nin tanıtımında önemli bir paya sahip olduğunu düşündüğümüz 'Servet Operasyonu'nun izleyicilerle buluştuğu ülkelerdeki gişe rakamları bu konuda bize iyi bir fikir veriyor. 
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Yüksek izleyici potansiyeline sahip 6 ülkede henüz gösterime girmemiş olsa da 'Servet Operasyonu', vizyona çıkan ülkelerde yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.
  • Hollywood, Türkiye'nin tanıtımına yüksek ölçüde katkı sağlıyor

    Son 10 yılda Türkiye'de çekilen sinema filmlerinin izleyici sayısı da Türkiye'nin beyazperde üzerinden tanıtımını gözler önüne seriyor. 
    bu filmlerin toplam izleyici sayısı ise yaklaşık 300 milyon kişi

    Vizyondan çıktıktan sonra dijital platformlarda ve TV kanallarında yayınlandığını da göz önünde bulunduracak olursak sinema filmlerinin ülke tanıtımına katkısının bir hayli arttığını düşünebiliriz. 

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