Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Holo Coin (HOT) nedir? İşte Holochain hakkında merak edilenler...

Son zamanların en popüler konularından biri olan Kripto paralara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bitcoin ve Dogecoin'den sonra şimdi de en çok araştırılan şeylerin başında Holo Coin geliyor. Peki, Holo Coin (HOT) nedir? İşte Holochain hakkında merak edilenler...

Holo Coin (HOT) nedir? İşte Holochain hakkında merak edilenler...

Yatırım yapmak isteyen ve Borsa'yı yakından takip eden vatandaşlar tarafından son günlerde sıkça araştırılan Holochain ekonomi dünyasının gündeminde. Özellikle Türk yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilen Holo Coin (HOT) nedir? İşte Holochain hakkında merak edilenler...

HOLOCHAİN (HOT) NEDİR?

Holochain sistemiyle oluşturulan Holo Token ERC-20 tabanında üretilen kripto paralardan biridir. ICO çalışmalarıyla üretilen HOT 2018 Nisan ayında piyasaya sürülmüştür.

Diğer blokzincirler gibi veri merkezi sistemine dayanmayan HOT, temsilci merkezli bir sisteme sahiptir. 3 Nisan itibarıyla 0.0224 Dolar seviyesine ulaşan HOT kendi çapında bir rekor kırdı.

Holochain , eşler arası uygulamalar için bir veritabanı işlevi görür. Veri bütünlüğünü ve durum değişikliklerinin doğrulanmasını sağlayarak herkesin kendi kurcalamaya dayanıklı verilerini barındırmasına olanak tanır.

Holochain uygulamaları çok yönlü, esnek, ölçeklenebilir ve blok zincirinden binlerce kat daha verimlidir. (jeton veya madencilik gerekmez)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İTO İstanbul enflasyon rakamlarını açıkladı! İşte 2021 Mart İTO enflasyon rakamları
MERAK EDİLENLER2021 Mart İTO enflasyon rakamları
Fındık fiyatları ne kadar 2021? Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Pinterest, VSCO için harekete geçti
MERAK EDİLENLERPinterest, VSCO için harekete geçti
2021 Nisan emekli maaşları ödemeleri başladı mı? İşte Bağkur, SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşları
MERAK EDİLENLER2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşı ödemeleri
Memur maaşları 2021: Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar oldu? 2021 yılı zamlı memur maaşları
MERAK EDİLENLER2021 memur maaşları ne zaman yatacak?
2021 tarımsal destek ödemeleri, su ürünleri desteği yattı mı? 2021 Mazot, gübre, süt desteği sorgulama
MERAK EDİLENLER2021 Tarım ve hayvancılık destek ödemeleri yattı mı?
Evde bakım maaşı sorgulama: Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman? Evde Bakım maaşı ödemeleri başladı mı?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 2021!
Bankalar hangi günler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar hafta sonu açık mı? 2021 banka saatleri
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
Mart ayı enflasyon anketi açıklandı! 2021 Mart ayı enflasyon tahminleri - GÜNCEL
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon anketi açıklandı!
Fındık fiyatları ne kadar 2021? Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi