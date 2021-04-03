Yatırım yapmak isteyen ve Borsa'yı yakından takip eden vatandaşlar tarafından son günlerde sıkça araştırılan Holochain ekonomi dünyasının gündeminde. Özellikle Türk yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilen Holo Coin (HOT) nedir? İşte Holochain hakkında merak edilenler...

HOLOCHAİN (HOT) NEDİR?

Holochain sistemiyle oluşturulan Holo Token ERC-20 tabanında üretilen kripto paralardan biridir. ICO çalışmalarıyla üretilen HOT 2018 Nisan ayında piyasaya sürülmüştür.

Diğer blokzincirler gibi veri merkezi sistemine dayanmayan HOT, temsilci merkezli bir sisteme sahiptir. 3 Nisan itibarıyla 0.0224 Dolar seviyesine ulaşan HOT kendi çapında bir rekor kırdı.

Holochain , eşler arası uygulamalar için bir veritabanı işlevi görür. Veri bütünlüğünü ve durum değişikliklerinin doğrulanmasını sağlayarak herkesin kendi kurcalamaya dayanıklı verilerini barındırmasına olanak tanır.

Holochain uygulamaları çok yönlü, esnek, ölçeklenebilir ve blok zincirinden binlerce kat daha verimlidir. (jeton veya madencilik gerekmez)