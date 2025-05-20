Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.564,76 %-1,07
        DOLAR 38,8371 %0,14
        EURO 43,6744 %0,07
        GRAM ALTIN 4.043,38 %0,34
        FAİZ 44,71 %-0,89
        GÜMÜŞ GRAM 40,57 %0,47
        BITCOIN 104.321,00 %-1,10
        GBP/TRY 51,8407 %0,03
        EUR/USD 1,1235 %-0,04
        BRENT 65,52 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 6.612,40 %0,36
        Haberler Ekonomi Otomobil Honda'nın yatırımları elektrikliden hibrite kayıyor - Otomobil Haberleri

        Honda'nın yatırımları elektrikliden hibrite kayıyor

        Honda, değişen tüketici beklentilerini öne sürerek gelecekte elektrikli araçlardan çok hibritlere yöneleceğini bildirdi. Elektrifikasyon ve yazılıma yönelik planlanan yatırımını yüzde 30 oranında azaltan şirket, 2027'den itibaren dört yıl içinde küresel olarak 13 yeni nesil hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 20.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tercihini hibritten yana kullanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japon otomotiv üreticisi Honda, elektrikli araç planlarını değiştirmeye hazırlanıyor.

        Yapılan açıklamada, talebin yavaşlaması nedeniyle elektrikli araçlara olan yatırımın azaltılacağı ve bir dizi yenilenmiş modelle artık çok daha fazla tercih edilen hibritlere odaklanacağı kaydedildi.

        Japonya'nın Toyota'dan sonra en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda olan Honda, 2030 mali yılı itibarıyla satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak elektrikli araç satışları hedefini de düşürdü.

        Honda CEO'su Toshihiro Mibe, "Piyasayı okumak gerçekten zor, ancak şu anda elektrikli otomobillerin yaklaşık beşte bir oranında olduğunu görüyoruz" dedi.

        Honda, elektrifikasyon ve yazılıma yönelik planlanan yatırımını yüzde 30 oranında azaltarak 48.4 milyar dolara düşürdü.

        2027'DEN İTİBAREN 13 MODEL TANITACAK

        Japon marka bu karar ile, talebin hibritlere doğru kayması ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin emisyon kurallarını ve elektrikli araç satış hedeflerini karşılamak için zaman çizelgelerini kolaylaştırması nedeniyle elektrikli araç yatırımını azaltan birkaç küresel otomobil markasından biri oldu.

        Honda, 2027'den itibaren dört yıl içinde küresel olarak 13 yeni nesil hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu anda dünya çapında bir düzineden fazla hibrit modeli satışta olan marka, ABD'de ise Civic, Accord ve CR-V modellerini satışa sunuyor.

        Japon otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar 2.3 milyon hibrit araç satmayı hedefliyor. Markanın geçen yıl sattığı hibrit araç sayısı 868 bin olarak kayıtlara geçmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru