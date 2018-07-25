Houston 1836 - Philadelphia Union rakamlar

ABD MLS maçında Houston 1836 ile Philadelphia Union, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Houston 1836 27 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Philadelphia Union 24 puanda ve 16. sırada. Houston 1836 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Houston 1836 kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.75, Philadelphia Union sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Houston 1836 son hafta oynanan Colorado Rapids maçında 1-1 berabere kaldı.

Philadelphia Union ise RB New York maçında 0-2 yenildi.

Houston 1836, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Houston 1836, kendi sahasında 24 gol attı, 11 gol yedi.

Philadelphia Union, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Philadelphia Union 8 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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