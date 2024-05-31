TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Bloomberg HT, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin dün itibarıyla Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife geçtiğini bildirdi
Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Swap hariç net rezervler bu haftanın ilk 4 gününde 5.3 milyar dolar arttı. Böylece swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife (sıfırın üzerine) geçti.
Bloomberg HT'nin ilettiği verilere göre swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.
Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.
TOPLAM REZERVLER 2 AYDA 19.1 MİLYAR DOLAR ARTTI
TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre toplam rezervler ise geçen hafta 142 milyar 242 milyon dolara ulaştı. Son 2 ayda toplam rezervlerde 19.1 milyar dolarlık artış yaşandı.