Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Swap hariç net rezervler bu haftanın ilk 4 gününde 5.3 milyar dolar arttı. Böylece swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife (sıfırın üzerine) geçti.

Bloomberg HT'nin ilettiği verilere göre swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.