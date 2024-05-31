Beşiktaş, Razvan Lucescu'dan haber bekliyor

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Razvan Lucescu oldu. Yunanistan Ligi'nde PAOK'u bu sezon şampiyonluğa ulaştıran Rumen hoca için siyah-beyazlılar girişimlere başladı.

BÜKREŞ'TE TEMAS

Siyah-beyazlılar, tatil için Bükreş'te bulunan Razvan Lucescu ile kadro planlaması ve bütçe konusunda görüşmelerde bulunurken serbest kalması için ödenmesi gereken miktarın 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar bu rakamı ödemeye hazır.

PAOK'TAN DA "KAL" MESAİSİ

Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakan Razvan Lucescu'nun önündeki en büyük engel ise yeni şampiyon yaptığı kulübü PAOK... Serbest kalma bedeline karşın Yunan ekibinin de ayrılığa engel olmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı.