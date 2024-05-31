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        Haberler Gündem Güncel Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!

        Yazar Aşkım Kapışmak, kripto para vurgunu iddiasında gözaltına alınmıştı. 127 şüphelinin yakalandığı operasyonda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:46
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        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
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        Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Ankara'da merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

        Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
        Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
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        #aşkın kapışmak
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