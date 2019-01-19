Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 12'nci yılında arkadaşları tarafından Şişli'deki Agos Gazetesi'nin önünde bir anma etkinliği düzenleniyor. Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin trafiğe kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alınıyor.

KIRMIZI KARANFİLLER BIRAKTILAR

DHA'da yer alan habere göre Dink'in anmasına gelenler, Agos Gazetesi'nin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine, "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde, "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalınıyor.