HSK, müstemir yetki kararnamesini yayımladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı 1. ve 2. bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin yeni kararlarını duyurdu. Kurul, hâkimlerin görev yerleri ve yetkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak, ilgili duyuruyu resmi internet sitesinde yayımladı.

08.08.2025 tarihli kararla birlikte, belirlenen bölgelerdeki çok sayıda hâkimin görev tanımları ve yargılama yetkileri yeniden düzenlendi.

HSK, duyuruda karara ilişkin detaylı listelerin de yer aldığını ve itiraz süreçlerinin başladığını bildirdi. Görev yerleri değişen veya yetkileri yeniden düzenlenen hâkimlerin, karara itiraz edebilmeleri için 18 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

