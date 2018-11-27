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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı birlikte geldikleri Silivri Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı. Ilıcalı, boşanma sonrası, "Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık" dedi. HT Masa ekibi ise Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin boşanmasını değerlendirdi.