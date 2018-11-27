Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı birlikte geldikleri Silivri Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı. Ilıcalı, boşanma sonrası, "Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık" dedi. HT Masa ekibi ise Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin boşanmasını değerlendirdi.
ESİN ÖVET: Ve beklenen oldu mu? Yani aylardır ikilinin birbirinden farklı insanlarla birlikte olduğu konuşulurken ayrılma olayı gerçekleşti. Hem de tek celsede. Şimdi tabii sağım, solum, önüm, arkam herkes eline çekirdek aldı olanları izliyor. Hatta “Etme bulma dünyası’, “Yaşatma yaşarsın”, “Yuva yıkanın yuvası olmaz” gibi cümleleri söylemeye başladı. Hatta memleketin yüzde 90’ı “Ben demiştim” demeye başladı. Zaten bu ikilinin evliliğin son bulacağını bütün memleket biliyordu ve bekliyordu. Bundan sonrasına bakmak gerek. Yani Şeyma Subaşı artık tek başına. Ve neler yapacak? Bence şov şimdi başlıyor.
OBEN BUDAK: Beni bu olayda Şeyma’nın ne yapacağı daha çok ilgilendiriyor açıkçası. En gözde bekar olacak sonuçta. 'Acun yeni ilişkilere izin verecek mi, Şeyma rahat duracak mı?' bölümü daha heyecanlı. Yoksa Acun’un evliyken ilişki yaşanmasına alışkınız. Maşallah halkımız da buna ses çıkarmadan ilgiyle izliyor. Nereye varacak bakalım!
İPEK DURKAL: Birkaç ay önce Şeyma, Acun için “O benim kesinlikle ruh ikizim” diyor, Acun da geçen ay katıldığı TV programında “Şeyma’yı çok kıskanıyorum” açıklaması yapıyordu. Magazin kulislerinde ise, ikilinin evliliğinin çoktan bittiği konuşuluyor hatta hayatlarında başkaları olduğu iddia ediliyordu. Magazin kulisleri, evliliğin bittiği kısmında haklı çıktı, hayatlarındaki isimlerin gerçekliğini de zaman gösterecek. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil değil mi? Çok acayip… Kim bilir kendi içlerinde ne zor bir karardı bu, onca şeyden sonra…
KADİR KAYMAKÇI: Her şeyin jet hızıyla yaşandığı 'sanal alemde' bir yıldız olan Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitişi de 15 saniyelik 'story'leri gibi oldu. Magazin dünyasının yıllardır konuştuğu evlilik 8 dakikada bitmiş! Boşanma haberinin 'like'ları yeni 'follower'lar olarak hesaplarına eklenir Şeyma Subaşı'nın ve o yarın sabah yepyeni bir 'story' ile takipçilerinin karşısına çıkar. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evliliğini hoş bir 'TBT'e olarak ara ara profilinde paylaşır belki bundan sonra...
REŞAT BALCIOĞLU: Uzun zamandır medya ve magazin kuluslerinde Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin boşancağı kulaktan kulağa konuşuluyor ancak kimse ihtimal vermiyordu. Hatta çiftin birbirlerine zaman tanıdıkları, boşanmamak için araya hatırı sayılır kişilerin girdiği de bilinen bir gerçek. Çocuğunun annesi Şeyma Subaşı’nın üzerine titriyen, bir dediğini iki etmeyen Acun Ilıcalı artık pes etmiş görünüyor ki sürpriz bir kararla boşandılar. Son aylarda iş hayatından çok özel hayatı ile gündeme gelen Ilıcalı böyle bir kararı vermekte zorlandı mı bilemem... Zira Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların, katıldığı özel partiler ve arkadaş gruplarından yaptığı paylaşımların bu kararda etkisi var mıdır yok mudur bunuda zamanla öğrenceğiz... Bu saatten sonra Şeyma'nın yaptığı paylaşım ve söylemlere dikkat çekmek istiyorum…
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