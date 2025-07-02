Hücumda hız kesmek yok!
Beşiktaş yeni forveti Tammy Abraham'a kavuşurken gözler Ciro Immobile'nin ayrılığına ve sol kanat transferine çevrildi.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sol beke yaptığı David Jurasek hamlesinin ardından ikinci takviyesini merakla beklenen forvet bölgesine gerçekleştirdi.
Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi.
1+3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abraham, ilk senesini kiralık geçirecek, ertesi sezon ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mayıs ayından bu yana temaslarda bulunduğu 27 yaşındaki futbolcuyu sıkı pazarlıklar sonrası ikna ederken gözler de hücum hattında yapılacak diğer hamlelere çevrildi.
IMMOBILE İÇİN FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Forvet hattındaki Abraham'ın gelişinin ardından en önemli gündem maddesi Ciro Immobile ile yolları ayırmak... Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcu ile fesih pazarlıklarını sürdürüyor.
Serie A ekiplerinden Bologna ile 2 milyon Euro maaşta anlaşma aşamasına gelen Immobile, Beşiktaş'ta 6 milyon Euro'luk maaşının ise 4 milyon Euro'luk kısmını talep etmişti.
İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Beşiktaş, Immobile'den bu rakamda yarı yarıya indirim talep etti.
Immobile ile fesih görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken Bologna cephesinden de önemli bir açıklama geldi.
İtalya Serie A resmi sosyal medya hesabı, Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio'nun Ciro Immobile için yaptığı açıklamayı paylaştı. Di Vaio, "Ciro, İtalya'ya dönmek istediğini söyledi" ifadesini kullandı.
Immobile ile yolların ayrılması halinde Beşiktaş, forvet hattına bir takviye daha gerçekleştirecek.
SOL KANADA OKAFOR HAMLESİ!
Forvetin ardından hücum hattında gözlerin çevrildiği en önemli nokta ise sol kanat...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu bölgeye de skorer bir ismi getirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Milan forması giyen Noah Okafor için haziran ayı başından bu yana temaslar sürüyor.
Beşiktaş oyuncuyu kiralamak isterken Milan ise önceliğini ilk etapta bonservisle birlikte satmaya verdi.
İki taraf arasında görüşmeler sürerken Beşiktaş farklı adaylarla da temasta...