Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hücumda hız kesmek yok! - Beşiktaş Haberleri

        Hücumda hız kesmek yok!

        Beşiktaş yeni forveti Tammy Abraham'a kavuşurken gözler Ciro Immobile'nin ayrılığına ve sol kanat transferine çevrildi.

        Giriş: 02.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sol beke yaptığı David Jurasek hamlesinin ardından ikinci takviyesini merakla beklenen forvet bölgesine gerçekleştirdi.

        2

        Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi.

        3

        1+3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abraham, ilk senesini kiralık geçirecek, ertesi sezon ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

        4

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mayıs ayından bu yana temaslarda bulunduğu 27 yaşındaki futbolcuyu sıkı pazarlıklar sonrası ikna ederken gözler de hücum hattında yapılacak diğer hamlelere çevrildi.

        5

        IMMOBILE İÇİN FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

        Forvet hattındaki Abraham'ın gelişinin ardından en önemli gündem maddesi Ciro Immobile ile yolları ayırmak... Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcu ile fesih pazarlıklarını sürdürüyor.

        6

        Serie A ekiplerinden Bologna ile 2 milyon Euro maaşta anlaşma aşamasına gelen Immobile, Beşiktaş'ta 6 milyon Euro'luk maaşının ise 4 milyon Euro'luk kısmını talep etmişti.

        7

        İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Beşiktaş, Immobile'den bu rakamda yarı yarıya indirim talep etti.

        8

        Immobile ile fesih görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken Bologna cephesinden de önemli bir açıklama geldi.

        9

        İtalya Serie A resmi sosyal medya hesabı, Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio'nun Ciro Immobile için yaptığı açıklamayı paylaştı. Di Vaio, "Ciro, İtalya'ya dönmek istediğini söyledi" ifadesini kullandı.

        10

        Immobile ile yolların ayrılması halinde Beşiktaş, forvet hattına bir takviye daha gerçekleştirecek.

        11

        SOL KANADA OKAFOR HAMLESİ!

        Forvetin ardından hücum hattında gözlerin çevrildiği en önemli nokta ise sol kanat...

        12

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu bölgeye de skorer bir ismi getirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

        13

        Milan forması giyen Noah Okafor için haziran ayı başından bu yana temaslar sürüyor.

        14

        Beşiktaş oyuncuyu kiralamak isterken Milan ise önceliğini ilk etapta bonservisle birlikte satmaya verdi.

        15

        İki taraf arasında görüşmeler sürerken Beşiktaş farklı adaylarla da temasta...

        16

        Beşiktaş'ın sol kanat transferinin de kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?