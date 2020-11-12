Hugh Grant: Gözlerimin üç kat büyüdüğünü hissettim

Ünlü oyuncu Hugh Grant, eşi Anna Eberstein ile birlikte şubat ayında milyonlarca insanın hayatını altüst eden koronavirüs salgınına yakalandıklarını ve hastalığı yendiklerini açıkladı.

Stephen Colbert'in TV programına katılan Grunt, virüs hakkında konuşarak bir ay önce yeniden test yaptırdığında hala Covid-19 antikorları taşıdığını söyledi.

60 yaşındaki oyuncu, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

Korkunç bir terlemeyle devam eden çok garip bir sendrom olarak başladı. Gözlerimin üç kat büyük olduğunu hissettim. Bu, göğsümde kocaman bir adam, Harvey Weinstein veya başka biri oturuyormuş gibi bir histi.

İngiliz oyuncu Hugh Grant, yaşadıklarının sağlık personeli tarafından koronavirüs semptomlarıyla ilişkilendirmeye başladığı sırada hiçbir kokuyu alamayınca panik olduğunu da sözlerine ekledi.