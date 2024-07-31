Hugh Jackman gülme krizine girdi

2008'de bir dergi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen Hugh Jackman'ın Ryan Reynolds ile başrolleri paylaştığı 'Deadpool ve Wolverine', cuma günü vizyona girdikten sonra ilk hafta sonunda küresel gişede 496,3 milyon dolar hasılat elde ederek dünya çapında bir numaralı film oldu.