Liverpool'dan 79 milyonluk transfer!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki Fransız yıldızı Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız futbolcu Hugo Ekitike'yi transfer etti.
Liverpool Kulübü, 23 yaşındaki forvetin transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin bonuslar dahil 79 milyon sterlin bedelle gerçekleşeceği öne sürüldü.
Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.
Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.
Öte yandan yaz transfer döneminde Ekitike'nin yanı sıra Alman Florian Wirtz, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bonservis harcaması 250 milyon sterlini aştı.