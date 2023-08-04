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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Çok ayıp, söyleyemem - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Çok ayıp, söyleyemem

        Hülya Avşar, yeni reklam filminde aldığı ücretin 25 milyon lira olup - olmadığı yönündeki soruya "Çok ayıp, söylemem" şeklinde cevap verdi. Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında ise şu yorumu yaptı: Zaten başlamazsa şaşırırız"

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 08:33
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        'Çok ayıp, söylemem'
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        Yaz aylarını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, işleri olduğu zaman İstanbul'a geliyor. Bu gelişinde arkadaşlarıyla yemek yiyen Avşar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Hülya Avşar'a yöneltilen ilk soru, yeni reklam filminden 25 milyon lira kazanıp kazanmadığı oldu. Gazetecilerin "25 milyon liraya anlaştığınızı duyduk, doğru mudur?" şeklindeki soruya Hülya Avşar. “O konulara girmeyelim. Çok ayıp öyle şeyler, söyleyemem” cevabını verdi.

        Hülya Avşar'a yöneltilen bir diğer soru ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisiyle ilgiliydi. Avşar, bu soruya Hülyavari bir cevap verdi; “Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?” diyerek kahkahayı bastı.

        Hülya Avşar, bu konuya şu şekilde devam etti; "Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor.”

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        #Hülya Avşar
        #kaya çilingiroğlu
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