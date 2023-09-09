Hülya Avşar'dan erken hasat
Yaz aylarını Ayvalık'taki yazlığında geçiren Hülya Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı. Eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytin kuran Avşar, o anları "Erken hasat" notuyla yayımladı
Giriş: 09.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:21
1
Hülya Avşar, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ayvalık'taki yazlığında almıştı.
2
Tatilini sürdüren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayımlamaya devam ediyor.
3
Bahçesindeki zeytinleri toplayan Hülya Avşar, onları taş kırma yöntemiyle kurdu.