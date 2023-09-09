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        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan erken hasat - Magazin haberleri

        Hülya Avşar'dan erken hasat

        Yaz aylarını Ayvalık'taki yazlığında geçiren Hülya Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı. Eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytin kuran Avşar, o anları "Erken hasat" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:21
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        Hülya Avşar, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ayvalık'taki yazlığında almıştı.

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        Tatilini sürdüren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayımlamaya devam ediyor.

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        Bahçesindeki zeytinleri toplayan Hülya Avşar, onları taş kırma yöntemiyle kurdu.

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        "ÇOK MU HAVAYA GİRMİŞİM?"

        O anları da takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" ifadelerini kullandı.

        #Hülya Avşar
        #ayvalık
        #zeytin
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