"DUYARLILIĞINIZI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Hülya Avşar'ın açıklamaları şu şekilde; "Amanın de amanın şu üç - dört gündür TT'ler mi olmuşuz, trend videolara mı girmişiz... Ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumların da faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar... Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem'e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik. Ayrıca sevgili Fatih Altaylı dediğin kadar varmış gerçekten çok güzel, çok tatlı ve çok samimi. Kıskanmadım, aksine bayıldım. Ne tesadüf ki ikimiz de sohbetimize onun güzelliğinden bahsederek başlamışız. Tüm yorum sahiplerini çok öpüyorum."