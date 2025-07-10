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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Her yıl yaptığım spor - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Her yıl yaptığım spor

        Hülya Avşar, sörf yaparken çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:53
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        "Her yıl yaptığım spor"
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        Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

        Dalgalı denizde sörf yaparken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar, kısa süre sonra fotoğraflarını yayımladı.

        Hülya Avşar, paylaşımlarında; "Her yıl yaptığım spora, ilk kez görüyormuş gibi tepki verenlere..." sözleriyle göndermede bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hülya Avşar
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