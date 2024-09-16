Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı birinci oldu
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu
Giriş: 16.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:06
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu da anne ve babası gibi spora oldukça düşkün.
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Babası gibi golf sporuna ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu.
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızlarının şampiyonluk sevincini büyük bir gururla paylaştı.