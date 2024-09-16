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        Haberler Magazin Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu golfte birinci oldu - Magazin haberleri

        Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı birinci oldu

        Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:06
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        Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu da anne ve babası gibi spora oldukça düşkün.

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        Babası gibi golf sporuna ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu.

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        Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızlarının şampiyonluk sevincini büyük bir gururla paylaştı.

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        Kızının kupa sevincini sosyal medya hesabından büyük bir gururla paylaşan Hülya Avşar, gönderisine "Zehra, Kemer Country Club Emirates İstanbul Golf Cup birincilik kupası" notunu düştü. Kaya Çilingiroğlu da aynı kareyi "Şampiyon" sözleriyle yayımladı.

        #Zehra Çilingiroğlu
        #Hülya Avşar
        #kaya çilingiroğlu
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