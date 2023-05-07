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İHA

Hülya Koçyiğit, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan açık hava sinemasında her hafta bir filmin gösterime sunulacağı etkinliğin açılışına katıldı. Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit’le birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hülya Koçyiğit ise, kendisini büyük bir coşku ile karşılayan seyircilere teşekkür etti. Koçyiğit, daha öncede Mardin'e geldiğini ve hayranlığını dile getirdi.

1973'te çekilen 'Gelin' filmini sevenleriyle açık hava sinemasında beraber izledi. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit’e çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Fotoğraflar: İHA, AA