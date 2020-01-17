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Spor giyim markası Hummel, Danimarkalı Newline ve Halo ile Performance Group Scandinavia'yı satın aldığını bildirdi.

Şirketin 2023 senesi için büyüme stratejisinin bir parçası olan bu satın almaların, 2019'da Çin, ABD, Türkiye ve Hindistan’ın yanı sıra Avrupa’da da yeni iştirakler kurmasını içeren diğer girişimlerin tamamlayıcısı olduğu belirtiliyor.

Hummel CEO'su Allan Vad Nielsen, "Newline ve Halo’yu, koşu ve antrenman alanlarında açık ve net özelliklere, kuvvetli köklere sahip Danimarkalı iki güçlü marka olarak görüyoruz. Bu satın alımla birlikte Hummel, gelecekte koşu ve antrenman pazarının gözle görülür uluslararası oyuncusu olma yolunda önemli bir stratejik adım atıyor" dedi.

1923 yılında kurulan Danimarkalı spor markası Hummel'ın geçen yıl tarihindeki en yüksek ciroyu elde ettiği bildirildi.