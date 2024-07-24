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        Haberler Gündem Güncel "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar... | Son dakika haberleri

        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...

        İzmir'de kendilerini 'hurdacı' ve 'tarım işçisi' olarak tanıtan 'Demirdaşlar' suç örgütüne yönelik operasyan düzenlendi. 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ile 22 lüks araca el konuldu. Bu miktarın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:44
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

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        Polis operasyon öncesi, kendilerini 'hurdacı' ve domates yetiştiren 'tarım işçisi' olarak tanıtan organize suç örgütünü izlemeye aldı.

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        Örgüt üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri, örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak akladıkları tespit edildi.

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        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Demirdaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, belirlenen 8 adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi.

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        Operasyonda, 4 kilo 300 gram altın, suçtan elde edildiği düşünülen 3 milyon 233 bin 140 TL, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araç ele geçirildi.

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        Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        İZMİR'DE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR

        Öte yandan piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen ve el konulan 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu aracın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

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        Soruşturma sürüyor.

        #İzmir
        #suç örgüt
        #operasyon
        #hurdacı
        #Demirdaşlar
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