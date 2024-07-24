"Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...

İZMİR'DE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR

Öte yandan piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen ve el konulan 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu aracın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.