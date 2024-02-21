Hüsnü Şenlendirici'den meclis üyeliği açıklaması
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, aynı ilçeden AK Parti tarafından birinci sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şenlendirici; "Herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Kültür Sanat ve Müzik Elçisi olma misyonu ile kabul ettim" ifadelerini kullandı
31 Mart Mahalli İdareler Seçim için geri sayım sürerken adaylar netleşti. Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, memleketi Bergama'da AK Parti’nin Bergama Meclis listesinde birinci sıra adayı oldu.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hüsnü Şenlendirici, meclis üyesi adaylığını; "Kültür Sanat ve Müzik Elçisi olma misyonu ile kabul ettim" dedi.
"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUM"
Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bergama Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilmemle ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle, herhangi bir siyasi partiye üyeliğim olmadığının bilinmesini isterim. Değerli dostum Sadık Doğruer’in ricası üzerine, bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanı'ndan direkt aday olarak gösterildim. Ben de bu “Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini”, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi “Kültür Sanat ve Müzik Elçisi” olma misyonu ile kabul ettim.
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum. Kamuoyuna saygılarımla..."
Fotoğraflar: İHA, AA