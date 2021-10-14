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Haberler Gündem 3. Sayfa HUZUR OPERASYONU: Son dakika: İstanbul'da aranan 405 şüpheli yakalandı! - Haberler
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İstanbul'da aranan 405 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 43 tabanca ve tüfek ele geçirilirken 175 bin TL para cezası kesildi

HUZUR OPERASYONU: Son dakika: İstanbul'da aranan 405 şüpheli yakalandı! - Haberler
İstanbul'da aranan 405 şüpheli yakalandı!
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1945 personelin katılımıyla 21.00-00.00 arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

135 BİN 95 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

AA'da yer alan habere göre denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.

43 TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 796 fişek, 5 kilo 650 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 710 lira ele geçirildi.

174 BİN 793 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Uygulamada 1146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549 lira ceza kesildi. Denetimlerde 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi. 928 araç ve motosiklet ile 61 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi, 174 bin 793 lira para cezası uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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