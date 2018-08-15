Hyundai i20 Active inceleme

Hyundai i20'nin güncellenmiş ve adeta sportif bir SUV görünümüne kavuşmuş hali olan Hyundai i20 Active'i test merkezimizde ağırladık. Görsel olarak standart i20'ye ilave edilen plastik kaplamalar, 17 inçlik jantlar ve tavan raylarının ilk anda dikkati çektiği i20 Active, muadilinden 2 cm kadar daha yüksek.

Kökleri bir hatchback olsa da SUV'u andıran dış görünümündeki farklar içeride de kendini hissettiriyor. Bizi standart i20'den daha geniş kurgulanmış bir iç hacmiyle karşılayan otomobil, özellikle arka tarafta şaft tüneli bulunmadığı için 3 kişinin yan yana seyahat etmesine olanak tanıyor. Tabii SUV vari görünümüne karşın aracın bir hatchback olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden çok geniş bir iç hacmi beklemeyin.

Gayet şık kurgulanan ön konsolda 7 inçlik bir ekran konumlandırılmış. Müzik sistemini aktif edebileceğiniz bu ekran ayrıca navigasyon özelliği de sunuyor. Ayrıca bu bölgede yer alan SD kart okuyucu sayesinde, kendi müzik arşivinizi MP3 formatında yanınızda taşıyabilirsiniz. Ön konsolun alt kısımlarında, vites kutusunun biraz önünde 2 adet akıllı telefon şarj noktasının konumlandırıldığını da hatırlatalım.

Direksiyon simidi üzerine yerleştirilen butonlarla, ses ve bluetooth işlevleri gibi pek çok kontrolü gerçekleştirebildiğiniz aracın ön gösterge paneli, karanlıkta gözleri yormayacak şekilde aydınlatılıyor. Göstergelerin hemen ortasında olan bölmede ihtiyacınız olan bilgiler karşınıza geliyor... Biraz daha aşağıya baktığımızda ise i20 Active'in sportif tasarımını tamamlayan sportif pedal takımını görüyoruz. Bu tür detaylar, verilmek istenen agresif havayı kesinlikle destekliyor.

Hyundai i20 Active, muadilinden farklı olarak 1 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli bir motor opsiyonuna sahip. 120 HP güç ve 171 Nm tork üreten bu motoru Hyundai ilk defa i20 Active'de kullandı. Gayet rahat bir sürüş konforu sağlayan Hyundai i20 Active, sınıfının bu noktada en başarılı seçeneklerinden de bir tanesi. Aracın kullandığımız versiyonu, 6 vitesli manuel şanzımana sahip. Kemikli yapısı, rahat bir kullanım konforu sunuyor.

Genel olarak bakıldığında Hyundai i20 Active, SUV görüntüsüne sahip olsa da aslında bir hatchback. Bu yüzden de doğa koşullarında SUV benzeri bir performans almanız söz konusu olmuyor. Ancak SUV görünümünü, asfalt üzerindeki sürüş deneyimi biraz daha fazla destekliyor. SUV kadar yakıt tüketmeyen ama görsel olarak da bu noktada beklentilerinizi karşılayan bir araç arıyorsanız, Hyundai i20 Active'in dikkate değer bir opsiyon olduğunun altını çizmek gerek.

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