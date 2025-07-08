Hyundai Motor Türkiye'den Kocaelispor'a sponsorluk desteği

Hyundai Motor Türkiye, Kocaelispor ile 2025-2026 sezonunu kapsayan yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, üretim faaliyetlerini sürdürdüğü İzmit'te ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Hyundai Motor Türkiye, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluk kapsamında, Hyundai logosu, Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu müsabaka formalarının sağ kol alanında ve kulübün dijital kanallarında yer alacak.

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Kocaelispor Stadyumu'nun güney tarafındaki kale arkası tribünlerinin ismi de "Hyundai Güney Kale Arkası Alt Tribünü" ve "Hyundai Güney Kale Arkası Üst Tribünü" olacak. Bu gelişmeyle, Hyundai'nin marka görünürlüğü, sahada ve dijital alanda daha güçlenecek.

Kocaelispor Stadyumunda gerçekleştirilen sponsorluk törenine, Hyundai Motor Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alex Kim, Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, marka ve kulüp yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye CEO'su Alex Kim, İzmit'te üretim yapan bir marka olarak Kocaelispor'un yanında olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bu işbirliğinin, takımımıza ve şehrimize yeni başarılar getirmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol başta olmak üzere sporun birçok dalına destek veren Hyundai, küreselde 1999'dan bu yana FIFA'nın ana sponsorlarından biri olarak çalışmalarını devam ettiriyor.​​​​​​​