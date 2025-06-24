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        Haberler Ekonomi Otomobil Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan OtoSpor, yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel konuk oldu. OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:27
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        Hyundai Türkiye Genel Müdürü Berkel OtoSpor'a konuk oldu
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve Koreli markanın gelecek hedeflerini paylaştı.

        HT Spor'dan Gizem Direk de, motorsporlarındaki en son haberleri ve gelecek yarışlar ile ilgili bilgileri canlı yayında izleyenlere aktardı.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Japon üretici Isuzu'nun pick-up modeli yenilenen D-Max yer aldı.

        OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

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