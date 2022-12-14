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İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ceza dış basında geniş yankı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası dış basında da geniş yankı buldu. Reuters haber ajansı, Washington Post ve Wall Street Journal, eleştirmenlere dayandırdığı haberlerinde mahkemenin verdiği kararın seçimlere etkisine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ceza dış basında geniş yankı buldu
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası, yabancı basında da yankı buldu.

REUTERS: POPÜLER ADAY İMAMOĞLU

Reuters haber ajansı, Ekrem İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler bir rakibi' olarak tanımlarken, kararın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece altı ay önce geldiği belirtildi. Reuters, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayını seçmediğini de bildirdi.

Reuters, 2023 seçimlerinin sonucunun CHP ve muhalefetteki diğer partilerin, Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten Erdoğan ve AKP'ye meydan okumak için tek bir aday etrafında güçlerini birleştirme becerisine bağlı olarak görüldüğünü ifade etti.

Ajansın haberinin son cümleleri ise şöyle: "Eleştirmenler, Türk mahkemelerinin Erdoğan'ın iradesine boyun eğdiğini söylüyor. Hükümet yargının bağımsız olduğunu söylüyor."

WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ

İmamoğlu'na verilen cezayı haberleştiren bir diğer gazete ise ABD merkezli Washington Post oldu.

"Eleştirmenler, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olduğunu iddia etti." ifadesini kullanan Washington Post, "Haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor. Anketler, ekonomik çalkantı ve enflasyonun %84'ün üzerinde olduğu bir ortamda Erdoğan'ın popülaritesinde düşüş olduğunu gösteriyor." dedi.

Washington Post, haberinde İmamoğlu'nun Mart 2019'da İstanbul seçimlerini kazanmasının Erdoğan'a ve İstanbul'u çeyrek asırdır kontrol eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tarihi bir darbe olduğunu belirtirken, "AK Parti, usulsüzlük iddiasıyla 16 milyonluk kentte belediye seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için baskı yaptı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye döndüğünü ve İmamoğlu'na destek verdiğini okurlarına aktaran Washington Post, "Popüler belediye başkanı hakkındaki kararı protesto etmek için belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, "Hak, Hukuk, Adalet!" ve hükümete ve Erdoğan'a istifaya çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

WALL STREET JOURNAL: İMAMOĞLU, DİRİLEN MUAHLEFETİN SİMGESİ

İmamoğlu'na verilen siyasi yasağı manşete çıkaran bir diğer gazete ise New York merkezli Wall Street Journal oldu.

WSJ, mahkemenin İmamoğlu'na verdiği cezayla 'zorlu bir yeniden seçilme ile karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler bir rakibine darbe vurduğunu' ifade etti.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a potansiyel bir rakip olarak görüldüğünü belirten WSJ, "Cumhurbaşkanı yaklaşık yirmi yıl iktidarda kaldıktan sonra kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kamuoyu yoklamaları, İmamoğlu'nun aday olması durumunda bire bir seçimde Sayın Erdoğan'ı yenebileceğini gösteriyor" dedi.

Mahkemenin verdiği kararı 'Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesinde Erdoğan'ın muhaliflerine baskı uygulamak için son hamle' olarak tanımlayan WSJ, "Seçimin, ekonomik kriz nedeniyle Erdoğan'ın kariyerinin en zorluları arasında olması bekleniyor. Geçen yıldan bu yana ülke para biriminin değerinin yarısından fazlası silindi." ifadesini kullandı.

Kararın önümüzdeki aylarda onaylanırsa, kritik bir seçim sırasında Türk muhalefetini üst düzey liderlerinden birinden mahrum bırakmış olacağını söyleyen WSJ, İmamoğlu'nu şöyle tanımladı: "2019'daki belediye seçimlerinde muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve diğer muhaliflerden oluşan bir koalisyonu zafere taşıdıktan sonra Türkiye'de yeniden dirilen bir siyasi muhalefetin simgesi."

WSJ'nin haberinde dikkat çeken diğer satır ise şöyle:

"Türkiye'de ilk kez Erdoğan'a karşı birleşen altı partiden oluşan bir muhalefet, gelecek yıl yapılacak seçimlerde adayını henüz belirlemedi. Bir başka olası rakip, cumhurbaşkanının daha zayıf bir rakibi olarak görülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu."

Fotoğraflar: DHA, AP

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