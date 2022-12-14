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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası, yabancı basında da yankı buldu.

REUTERS: POPÜLER ADAY İMAMOĞLU Reuters haber ajansı, Ekrem İmamoğlu'nu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüler bir rakibi' olarak tanımlarken, kararın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece altı ay önce geldiği belirtildi. Reuters, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayını seçmediğini de bildirdi. Reuters, 2023 seçimlerinin sonucunun CHP ve muhalefetteki diğer partilerin, Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten Erdoğan ve AKP'ye meydan okumak için tek bir aday etrafında güçlerini birleştirme becerisine bağlı olarak görüldüğünü ifade etti. Ajansın haberinin son cümleleri ise şöyle: "Eleştirmenler, Türk mahkemelerinin Erdoğan'ın iradesine boyun eğdiğini söylüyor. Hükümet yargının bağımsız olduğunu söylüyor."

WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN RAKİBİNİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİ İmamoğlu'na verilen cezayı haberleştiren bir diğer gazete ise ABD merkezli Washington Post oldu. "Eleştirmenler, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olduğunu iddia etti." ifadesini kullanan Washington Post, "Haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor. Anketler, ekonomik çalkantı ve enflasyonun %84'ün üzerinde olduğu bir ortamda Erdoğan'ın popülaritesinde düşüş olduğunu gösteriyor." dedi. Washington Post, haberinde İmamoğlu'nun Mart 2019'da İstanbul seçimlerini kazanmasının Erdoğan'a ve İstanbul'u çeyrek asırdır kontrol eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tarihi bir darbe olduğunu belirtirken, "AK Parti, usulsüzlük iddiasıyla 16 milyonluk kentte belediye seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için baskı yaptı" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye döndüğünü ve İmamoğlu'na destek verdiğini okurlarına aktaran Washington Post, "Popüler belediye başkanı hakkındaki kararı protesto etmek için belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, "Hak, Hukuk, Adalet!" ve hükümete ve Erdoğan'a istifaya çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.