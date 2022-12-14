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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saraçhane'deki İBB binası önünde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle; "İstanbul sizin, 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş, hiç kimse, hiç kimse vuramaz.

Bu akşam biriz, birlikteyiz, yarın daha fazla bir arada olacağız, daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız burada olacak, hep birlikte olacağız ama bu akşamın taçlanması için İYİ Parti Genel Başkanı size hitabı için sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz be! Ne çektiniz! Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı.

Biz yuhlamayız, biz gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki, bu şarkı bitmez, doğrudur, o şarkı orada bitmedi, ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek."

"BU KARARIN ARKASINDA BÜYÜK BİR KORKU VAR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener de açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bu gün iktidarda yarından çok korkan bir irade var. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler, insanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, insanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün, Ekrem kardeşim için, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var.

Onlar korkuyor ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma velakin bakın o cumhurbaşkanı oldu, o günün korkakları, o günün vesayetçileri, Allah'ım ne büyüksün, kimler kimlerle beraber, kimler ne hale geldi?

Onlar istifa etmez kardeşlerim. Ne olacak biliyor musunuz? Bugün bu kararı verenler siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler. Verdikleri kararın başında Türk milleti adına diyecekler. Evet siz Türk milletisiniz, ne yapacaksınız, sandıkta gereğini yapacaksınız. Hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki 'hadi bakalım sizi gönderiyoruz' diyeceksiniz.

Diyeceksiniz ki, korkunun ecele faydası yoktur. Şimdi buradan, bunları yaşadık biz. Asıl acı olanları bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a, sizin iradenizle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehri emine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa, bu verilen o cezayı sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız.

"ASIL MAHKEME BURASI"

Üzülmeyin, sandıkta elbette hesap verecekler. Dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Bakın 2019 31 Mart'ı hatırlayın. 1. turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, abidik gubidik yaptılar. 805 bin fark attınız.

Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Bugün burada bir irade var. Bugün bu irade mahkeme kurdu. Başkana verilen cezanın karşılığı mahkeme kuruldu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim.

Şimdi çok korkuyorlar, yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız. Haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdada boyun eğmedi. Ne diyoruz, kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!

İMAMOĞLU: HAYATIMIZDA AKLIMIZA GELMEYECEK ŞEYLERİ YAŞIYORUZ

Ekrem İmamoğlu: "Kıymetli genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada buluşmanın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber. Yarın değerli başkanım sayın Kılıçdaroğlu beni aradı, yarın 6'lı Masa'nın liderleriyle birlikte yine İstanbulluların evinde bir arada olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı burayla davet edeceğiz. Birlikte dertleşeceğiz, konuşacağız ama önümüzde aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir.

Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Bu caddeyi kapattılar. Ben de herhalde onbinlerce, yüzbinlerce demiyorum, vatandaş gelecek ben de İstanbul halkı adına, yine onlar benim hemşerilerim, ikram araçlarımı 100 metrede bir sıraladım.

"BU ÜLKENİN UMUDA İHTİYACI VAR"

Değerli genel başkanım şu gördüğünüz parkın içinde 3 bin kişiyle miting yapıldı. Siz gücünüzü bizi zora sokmak için, bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede, orada, burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama nafile, nafile nafile!

Yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta CHP Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlumuz olmak üzere çok kıymetli genel başkanımız İYİ Parti Genel Başkanımız sayın Meral Akşener ve 6'lı Masanın genel başkanları demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete, merhamete, vicdana ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var, umudunuz eksilmesin.

"HEPİMİZ OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"

Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama sadece İstanbul'a değil başkentimiz Ankara'ya, İzmir, Hakkari, Edirne, Sinop, Adana, Diyarbakır'a bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum.

Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey, ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz. Onlar bizi germek istiyorlar, onlar bizi kızdırmak istiyorlar, onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar ama biz ne yapacağız, bizim ideallerimiz var. 2023 ideallerimiz var bizim. Hepiniz omuz omuza çalışacağız."