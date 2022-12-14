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Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasını hukukçular değerlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Habertürk TV'de hukukçular değerlendirdi. Prof. Sözüer, "Tüm bu süreç sonunda kendisine 'ahmak' kelimesi kullanıldı. Bir kişi onu suçlarsa o da aynı kelimeyle karşılık verirse bu eleştiri hakkıdır. Bu süreçte ise bu durumu kötüye kullanalım siyasi yasak getirelim dediler" derken, Prof. Şen de "Sayın İmamoğlu kaldığı yerden devam edecek. İstinaf yolu var, temyiz yolu var. Bunlar bu ülkenin kanayan yaralarıdır. Ben bugün beraat bekliyordum" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasını hukukçular değerlendirdi
Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasını hukukçular değerlendirdi
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. Ersan Şen değerlendirdi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan hukukçular İmamoğlu'na verilen hapis cezasını yorumladı.

PROF. SÖZÜER: BU ELEŞTİRİ HAKKIDIR

Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuku Uzmanı Prof.Dr Adem Sözüer:

"Ceza hukuku siyasi amaçlarla kötüye kullanılamasın diye bu davada meslektaşlarımla mütalaa verdik. Bunun nedeni Türkiye'de bu sahneler tekrarlanmasın diyeydi. Ancak maalesef aynı görüntüler tekrarlandı. Mahkeme bu hakim işimize gelmiyor başka bir hakim atıyoruz demişti. Bu doğal hakim güvencesinin ihlalidir. İkincisi kanunda diyor ki bilimsel mütalaa alınır diyor. Oysa onlar mahkeme dinler diyor. Biz bunu eleştirdik. Bu eleştirimiz de yerine gelmedi. Ayrıca dava sürerken mahkeme, kararıyla konuşacak diyorduk. Bunun için çeşitli düzenlemeler var. Ancak bu davaya bir bakıyoruz bir bakan sistematik olarak İmamoğlu'nu suçlu gösterecek şekilde açıklamalarda bulunuyor. Bu da her şeyden önce masumiyet karinesini ihlal eden bir durumdur. Aslında bu olay 31 Mart seçimlerinde başlıyor. Dendi ki terör örgütleri bir takım organizasyonlar yaptı denildi, İmamoğlu da böyle kazandı denildi. Bunların hiçbiri de doğru çıkmadı. Tüm bu süreç sonunda kendisine 'ahmak' kelimesi kullanıldı. Bir kişi onu suçlarsa o da aynı kelimeyle karşılık verirse bu eleştiri hakkıdır. Bu süreçte ise bu durumu kötüye kullanalım siyasi yasak getirelim dediler. "

ERSAN ŞEN: BERAAT BEKLİYORDUM

Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen:

"Gördüğüm kadarıyla hakaret suçlamasında alt sınırdan uzaklaşmış mahkeme. 1 yılın altında olsaydı veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması olsaydı siyasi yasak olmayacaktı. Ben olsaydım beraat kararı verirdim ama tabi bu benim görüşümdür. Sayın İmamoğlu kaldığı yerden devam edecek. İstinaf yolu var, temyiz yolu var. Bunlar bu ülkenin kanayan yaralarıdır. Ben bugün beraat bekliyordum. Hukukçu olarak bu şekilde düşündüm."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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