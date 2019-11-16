Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Küçükçekmece Gölü havzasındaki Bathonia arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Bakanlık olarak gideceğiz gerekirse resen bu işleri yapacağız. Haliç'i eski haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz." şeklindeki sözlerini değerlendirmesi istenen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Görüyorum ki bazı bakanlarımız atandıkları görevde görevlerini yerine getirirken, verdikleri mesajların ne kadar önemli olması gerektiğini hissederek konuşmuyorlar. Konuşmalarının içeriği tümüyle siyasi. Bakanımıza tavsiyem; bir sorusu varsa telefonun ucundayız. Hatta davet eder, buluşuruz, anlatırız, dinleşiriz ve sebepleri sorgulanır. 'Sayın Başkan niçin böyle düşündünüz? Niçin böyle bir karara vardınız?' diye sorabilirdi."

İmamoğlu, bir gazetecinin, barajlardaki su seviyesinin yüzde 30'lara inmesi sonrası İstanbul'un su sorunu olup olmadığı ve yapılması istenen yüzde 20'lik zamma yönelik tepkilerle ilgili sorusuna şu karşılığı verdi:

"Kışa girerken en düşük seviyelerde karşılar sizi barajlarınız. Aslında şu anda İstanbul barajlarının durumu iyi. Önümüzdeki yılla ilgili hiçbir kaygımız yok. Tehdit eden şudur; bu bazen iki yıllık kuraklığa sebep olursa ve öyle bir dönem yaşarsanız o zaman İstanbul risk altındadır. Buna dönük de tedbirlerimiz var. Tabii ki tasarruf önemlidir. Toplumu ve kurumları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Biz de ona dönük tedbirler alıyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak."

Geçen yıl yaptıkları hamle ile insanların cebine büyük bir tasarruf kazandırdıklarını dile getiren İmamoğlu, geçen yıl suyun birim fiyatının 5,20 lira olduğunu, yüzde 20'lik zamla 4.80 olacağını söyledi.

Suyun maliyetindeki en önemli unsurların enerji ve yakıt olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir de 'Zam yapmıyoruz.' diye bir taahhüdümüz yoktu. Suyun indirimli olması için bir taahhüdümüz vardı, onu yerine getirdik. 2020 için insanlarımıza böyle bir zam yapmak zorundayız ki hizmet edebilelim. Dünyanın hiçbir yerinde, ülkemizde de belediyenin yaptığı zamların kaynağı belediye değildir. Eğer abartılı bir şey yapıyorsa hesabını sorarsınız."

Ekrem İmamoğlu yurt dışı gezilerinin de kaynak bulma noktasında verimli geçtiğini kaydetti.