İBB burs sonuçları için meraklı bekleyiş dona erdi. 15 bin öğrenciye verilecek İBB Genç Üniversiteli bursunu kazanan isimler belirlendi ve erişime açıldı. İBB bursunu almaya hak kazanan öğrenciler sonuç sorgu sayfasında belirtilen belgeleri istenilen yerlere iletmesi gerekiyor. 2020 İBB burs sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI SORGULA

İBB burs sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bağlantıda TC.kimlik numaranız ve doğum tarihinizi girdikten sonra doğrulama kodunu girdiğinizde 2020 İBB bursunu kazanıp kazanmadığınızı öğrenebileceksiniz.

İBB BURS SORGULA

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

İBB'den yapılan açıklamada bursların ne zaman yatırılacağı ile ilgili tam tarih verilmiyor. Ancak Aralık ayı içerisinde ödeneceği belirtiliyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Değerlendirmede, Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır. 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir. Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.