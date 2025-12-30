İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

İBB başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanacağı öngörülüyor. Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.