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İBB'den tartışılan 'Dini Yayınlar Fuarı' kararı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde iptal edildiği iddialarıyla tartışma konusu olan "Dini Yayınlar Fuarı'nın" yine aynı yerde açılmasına karar verdi. YSK tarafından İstanbul'da yeniden seçim kararı alınmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim etmesinin ardından İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarın yine Sultanahmet'te hizmet vermesi için talimat verdi. Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, "Dini Yayınlar Fuarı'nın 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik karar dün gece bize bildirildi. Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Dolayısıyla bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz" dedi

istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Diyanet Vakfı'nca 37 yıldır Sultanahmet'te kurulan "Dini Yayınlar Fuarı'nın" bu yıl da aynı yerde açılmasına karar verdi.

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fuarın aynı yerde hizmet vermesi için talimat verdi. Yerlikaya, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı da arayarak fuara onay verildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya'nın talimatı üzerine hem İBB hem de Diyanet yetkilileri harekete geçerek çalışmalara başladı.

'ŞİFAHİ OLARAK OLUR VAR'

Bu amaçla Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Uğraş, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu görevden alınınca muhataplarının değiştiğini ve İBB'nin şu anki mevcut yönetimi ile görüşeceklerini söyledi. "Dini Yayınlar Fuarı"nı Fatih Camisi avlusunda açmak için hazırlıklarını sürdürürken İBB'den dün gece itibarıyla kendilerine Sultanahmet'te fuarın kurulabileceği bilgisinin verildiğini aktaran Uğraş, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanımızı aramış. Bunun sonucunda ben görevlendirildim ve İstanbul'a geldim. Bu konuyu netleştireceğiz" dedi.

'FUAR 37 YILDIR YAPILIYOR'

Fuarın, 37 yıldır yapıldığı yerde tekrar yapılmasına yönelik kararın kendilerine bildirildiğini vurgulayan Uğraş, "Evet şifahi bir olur var. Ama bunu yazıya dökmemiz lazım. Onun için derhal çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Çünkü biz başvuralı çok uzun zaman oldu. Dolayısıyla bunu netleştirip yolumuza devam edeceğiz. Sultanahmet Camisi'nin avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat var. Onun için aynı noktada olmaz. Ancak geçen yıl açtığımız ya da Sultanahmet Meydanı'nda gösterilecek yere kurulacak çadırda fuarımızı başlatırız. Ne zaman başlayacağına ilişin ise bir tarih veremem. Çünkü çadırın kurulmasına bağlı" diye konuştu.

GÖKSU, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da kitap fuarının aynı yerde açılacağına ilişkin resmi Twitter hesabında "Olması gereken oldu. 37 yıldır Sultanahmet Camisi avlusunda yapılan Dini Yayınlar Fuarı, bu ramazan ayında da yine aynı yerinde İstanbullularla buluşacak" ifadelerini kullandı.

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