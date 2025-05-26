İBB soruşturmasında KİPTAŞ Müdürü Kurt'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

KİPTAŞ MÜDÜRÜ KURT VE 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da var.

SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

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Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.