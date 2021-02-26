Eşiyle bebeklerinin ultrason fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Oğlumuzla ilk selfie'miz" mesajını paylaştı. Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere magazin dünyasından pek çok isim tebrik mesajlarında bulundu.