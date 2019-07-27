Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Doğum günü partisine gelen ünlü isimler mekan kapısında bekleyen magazin muhabirlerinin olduğunu öğrenince hızlı adımlarla çıktılar.

Partiye Bergüzar Korel,Halit Ergenç,Serenay Sarıkaya,Ezgi Mola,Şükrü Özyıldız,Dolunay Soysert,Ece Sükan, Birkan Sokullu ,Hande Arçel ,Kubilay Aka,Miray Daner ,İbrahim Çelikkol ve eşi gibi ünlü isimler katıldı.

EŞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Doğum günü partisine Hamile eşi ile katılan İbrahim Çelikkol doğuma az kalan eşini direksiyon başına geçirdi. Çelikkol, "Her şey yolunda. Doğuma az kaldı bebek çok sağlıklı'' dedi.

Ünlü oyuncu gazetecilerin, "Efendim doğuma az kaldıysa eşinizin Direksiyon başına geçmesi tehlikeli değil mi?" sorusunu duyunca aracın camını kapattı ve yollarına devam ettiler.

"EYLÜL'DE MÜZİKALE DEVAM"

Genç oyuncu Şükrü Özyıldız ''Ayşe benim canım gibi onun adına bugün çok mutluyum. Eylül ayında müzikale devam edeceğiz şimdilik ara verdik kısa bir tatil yapıyoruz '' dedi.

"ALAÇATI ESNAFINI BAŞIMA SARMAYIN"

Başarılı oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ''Çok uzun bir zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir doğum günü partisiydi.

Ayşe'yi çok seviyoruz. Uzun zamandır birlikteyiz artık aile gibi olduk. 2006 'dan beri birlikte çalışmış olmaktan çok mutluyuz eğlendik evimize gidiyoruz '' dedi.

Halit Ergenç, ''Biz tatilimizi her sene olduğu gibi Çeşme'de evde geçiriyoruz pek dışarı çıkmıyoruz evde olmayı vakit geçirmeyi seviyoruz biz söylediklerimizin arkasındayız evet geçen sene fiyatlardan müzdariptik evde oturmamızdan belli olmuyor mu? Şimdi Alaçatı esnafını başımıza sarmayın ama onları da anlıyorum. 50 günlük sezonları var bu sene gerçekten esnaf kan ağlıyor çok zor zaman geçiriyorlar Çeşme çok boş ve çok sakin '' dedi.

"ARKADAŞLAR TATİLİM"

Güzel başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya partiden oyuncu arkadaşı Ezgi Mola ile birlikte çıkıp aynı arabaya bindi. Sarıkaya gazetecilerin ısrarlarına dayanamayıp aracının camını açarak "Arkadaşlar tatilim Alice’e kadar devam ediyor" dedi.