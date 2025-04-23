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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: İnşallah çifte kupalı bir sezon kapatmış oluruz - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu: İnşallah çifte kupalı bir sezon kapatmış oluruz

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, bu sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:08
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        "İnşallah çifte kupalı bir sezon olur"
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        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, futbolda hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı istediklerini söyledi.

        Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte açıklamalarda bulundu.

        Şenlik sırasında İstanbul'da yaşanan depreme değinen Hatipoğlu, "Tüm Türkiye ve İstanbul'a geçmiş olsun. Az önce önemli bir şiddette depremle sarsıldık. Umarım bir can kaybı ve yaralanma olmadan bu depremi atlatmışızdır. Şu ana kadar kötü bir haber almadık." dedi.

        Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok önemli olduğunu aktararak, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan 1920'den bu yana 105 yıl geçti. Bu sürede Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Bu çocuklar, Atatürk ilkeleri yolunda yürüyerek ülkemizi hep en üst seviyeye taşıyacak. İnşallah bu bayram hep böyle yaşanır. Çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve geleceğimizin güvencesi. Bugün Galatasaray ailesiyle bu güzel günü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yakında kapanacak Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Türk sporu için çok önemli olduğunu belirten Hatipoğlu, "Florya, bugüne kadar çok büyük sevinçlere ev sahipliği yapmış önemli bir tesis. Artık A takımımız veda etti. Ancak kadın futbol takımımız ve altyapılarımız hala burada. Kalan süreyi keyifli anılarla doldurup Florya'ya veda edeceğiz. Bu da önemli günlerden biri. Bunun 23 Nisan gibi önemli bir güne denk gelmesi hepimizi mutlu etti." diye konuştu.

        İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Futbol Takımı'nın Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansıyla ilgili, "Süper Lig'de sanki hiç önde değilmişiz, yarışta eşit mesafedeymişiz gibi yolumuza devam ediyoruz. Kalan maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Takımımız oynadığı futbol, birlik ve beraberliğiyle bunu hak ediyor. Umarım rehavete kapılmadan sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanır hem 25. şampiyonluğumuzu hem de Türkiye Kupası'nı elde ederiz. İnşallah çifte kupalı bir sezon kapatmış oluruz." şeklinde görüş belirtti.

        Süper Lig'de son 6 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise finale yükseldi.

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