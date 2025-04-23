İbrahim Hatipoğlu: İnşallah çifte kupalı bir sezon kapatmış oluruz

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, futbolda hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı istediklerini söyledi.

Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte açıklamalarda bulundu.

Şenlik sırasında İstanbul'da yaşanan depreme değinen Hatipoğlu, "Tüm Türkiye ve İstanbul'a geçmiş olsun. Az önce önemli bir şiddette depremle sarsıldık. Umarım bir can kaybı ve yaralanma olmadan bu depremi atlatmışızdır. Şu ana kadar kötü bir haber almadık." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çok önemli olduğunu aktararak, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan 1920'den bu yana 105 yıl geçti. Bu sürede Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta. Bu çocuklar, Atatürk ilkeleri yolunda yürüyerek ülkemizi hep en üst seviyeye taşıyacak. İnşallah bu bayram hep böyle yaşanır. Çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve geleceğimizin güvencesi. Bugün Galatasaray ailesiyle bu güzel günü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.