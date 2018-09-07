İbrahim Kantarcılar ile model Alba Clave aşk yaşıyor

Ümit Kantarcılar, bir dönem Türkiye’de reklamlarda oynayan İspanyol model Alba Clave’yle aşk yaşıyor. Evlilik düşündükleri konuşulan çiftin, bundan sonra bir ayağı Barselona ve İstanbul’da olacak