Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanıyla gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI



İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.