İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara Hacca gitti

"BU KADAR BÜYÜK İNANCIN OLMASA NASIL GEÇERDİN BU FIRTINALARDAN?"

Ahmet Tatlıses, ayrıca; "Ah benim canım annem, kıymetlim bu kadar büyük bir inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan? İyi ki senin evladınım, iyi ki oğlum ve ailemizin birçok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Dualarınız bizimle olsun. Allah, kavuştursun" ifadelerini kulandı.