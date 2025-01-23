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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşiyle buluştu - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın ziyaret mutluluğu

        İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:16
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        Ziyaret mutluluğu
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        İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında evlilik yaşadığı Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada ile Bodrum'da bir araya geldi.

        Elif Ada Tatlıses, babasının ziyaretinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Bodrum’un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" mesajıyla paylaştı.

        Elif Ada'nın babasıyla benzerliği dikkat çekti.

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        #elif ada tatlıses
        #İbrahim Tatlıses
        #ayşegül yıldız
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