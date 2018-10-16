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İzmir'de konser veren Sibel Can'ın şarkıları karşısında ağladığının hatırlatılması üzerine usta sanatçı, "Şu an gözlerim kaşınıyor ve ıslak. Ağladı sanıyorlar, doğru bir kere ağladım ama hep değil. Sibel'i izlerken bir, iki laf etti duygulandım" dedi.