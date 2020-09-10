İbrahim Yıldız: Süper Lig'de maçların yayını olmayabilir!

Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu arasında bir süredir soğuk rüzgarların esmesine neden olan maçların yayını bir başka sorunla karşı karşıya.

Bilindiği gibi Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayan beIN SPORTS yapılan anlaşmaya uymuyor. Sürekli bahaneler öne sürerek indirim talebinde bulunuyor. Ya da dolar cinsinden yapılan sözleşmeyi TL'ye çevirmek istiyor.

Çok kez gündeme gelen bu sorunu Futbol Federasyonu genellikle yayıncı kuruluşun istediği şekilde uyguluyor.



Bu nedenle Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu'na bundan sonra yapılacak görüşmelerde masada olmak istediklerini söylüyor.

Buna karşın Federasyon, Kulüpler Birliği'nden habersiz görüşmeler yapmaya devam ediyor.



Buraya kadar yaşanan gelişmeleri sıkça haberleştirdik.

Cuma günü başlayacak Süper Lig maçlarının yayınlanması bir başka nedenle riskli.

Bu kez ne Federasyon ne de Kulüpler Birliği bu sorunun tarafı değiller.

beIN SPORTS'un sahibi olan Katarlı şirket yayın için teknik hizmet aldığı şirkete uzun süredir ödeme yapmıyor.

Neden yine bildik bir sorun: Dolar cinsinden yapılan anlaşmanın TL'ye çevrilmesi ve indirim talebi...

Digitürk'e teknik hizmet veren şirket Saran Group'a ait.



Bu şirket Avrupa ve Asya'da birçok spor etkinliğine profesyonel hizmet veriyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi.



Edindiğimiz bilgiye göre Saran Group'un beIN SPORTS'tan 30 milyon Dolar alacağı var. Görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca bu gruba ait spor kanalının Digiturk'teki yayını durduruldu.

Cuma günü başlayacak yeni sezonda Katarlı şirketin direnmesi nedeniyle futbolseverle buluşamayacak.

Öğrendiğimiz kadarıyla maçların sadece birkaçının yayınlanması gündemde...



beIN SPORTS'un bir başka şirket arayışında olduğu ancak sonuç alamadığı da öne sürülüyor.

Futbol Federasyonu ise konu bizim dışımızda diyerek kenara çekilmiş durumda.

Bakalım bu sorun bugün çözülecek mi... Çözülmez ise futbolseverler 40 yıl öncesinde olduğu gibi radyo başında olacaklar.