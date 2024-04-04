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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin gol sevinci ne anlama geliyor? İşte Icardi'nin gol sevincinin sırrı - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin gol sevinci ne anlama geliyor?

        Hatayspor müsabakasında Galatasaray'ın tek golünü atan Mauro Icardi'nin gol sevinci gündeme oturdu. Müsabakanın ardından açıklamalar yapan Arjantinli'nin klasik sevincinin dışına çıkması da merak uyandırdı. İşte Icardi'nin gol sevincinin sırrı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:44
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korurken 3 puan Mauro Icardi'den geldi. Son üç lig maçında fileleri havalandıran Arjantinli'nin gol sevinci de gündeme oturdu.

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        Müsabakanın 12. dakikasındaki duran top sonrasında fileleri havalandıran Icardi, golün ardından tribünlere giderek uyku hareketi yaptı.

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        Kendisiyle özdeşleşen gol sevinci yerine farklı bir sevinç yaşayan Icardi'nin Curry sevinci bir kısım futbolseverler tarafından ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı. Tecrübeli golcünün müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar da bu yorumları destekler nitelikteydi.

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        Uyku hareketi yaptığı gol sevinci hakkında konuşan Icardi, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde aslında kulübümüz ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış, onu duyduk" ifadelerini kullandı.

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        Kendilerine yönelik açıklamalar yapıldığında yanıt verme gereği duyduklarının altını çizen Icardi sözlerini şöyle noktaladı:

        "Biz dürüst bir takımız, dürüst bir kulübüz. Maç maç devam edip burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk sezonun sonunda"

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        "Yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz tabii ki. Bize saldırı olduğu zaman da cevap vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence iyi uyuyacağız bu akşam diyebilirim"

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        Diğer yandan Icardi'nin bu sevinci, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin 'Night night' hareketine de benzetildi. NBA'in de paylaştığı bu sevinç ise Golden State Warriors'în Dallas Mavericks ile oynadığı müsabakada ortaya çıkmıştı.

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        Maçta skor farkını Golden State Warriors adına epeyi açan bir üç sayılık isabet bulan Curry 'uyku' hareketi yapmış ve maçın artık bittiğini ifade etmişti.

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        "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonları olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun, bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda söylediklerinden dolayı popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

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